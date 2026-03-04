Απολαυστικός Τρινκιέρι για τον ΠΑΟΚ: «Μου αρέσουν οι προκλήσεις, αγαπάω τους τίτλους»

Εκδηλωτικός αλλά και προσγειωμένος παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος μοίρασε ατάκες για τον ΠΑΟΚ, τη δική του φιλοσοφία, το όραμα που τον ιντριγκάρει και τον στόχο των τίτλων.

Η συμφωνία του Ιταλού τεχνικού με τον ΠΑΟΚ ήχησε πολύ δυνατά σε όλη την Ευρώπη και ο ίδιος ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία αυτή και αναφέρθηκε στα στοιχεία που τον κέρδισαν και το τι βλέπει για το άμεσο και το πιο μακρινό μέλλον. Δεν παρέλειψε φυσικά να μιλήσει στα ελληνικά και να μοιράσει ατάκες.

Αναλυτικά όσα είπε…

Για τον Νίκο Βεζυρτζή: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Όταν ταξίδευα εδώ, ήθελα να αξιολογήσω τα συναισθήματά μου και το ταξίδι είναι αυτό που βλέπω πρώτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Στα 100 χρόνια είμαστε εδώ, στην επέτειο του ΠΑΟΚ και δεν είναι κάτι που μπορείς να το βρεις στο… σουπερμάρκετ. Ο πρόεδρος είναι ο φύλακας της παράδοσης και της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Είναι αγνή ενέργεια και ευθύνη».

Για το πώς έκλεισε το deal: «Την περασμένη εβδομάδα ο Μίσκο Ραζανάτοβιτς μού είπε να κάνουμε μια κουβέντα με τον κ. Μυστακίδη. Τότε, ήρθε αεροπορικώς στο Μιλάνο και συναντηθήκαμε. Δεν μιλήσαμε για παίκτες ή κάτι άλλο, αλλά για το όραμά του και μετά αυτό με εξίταρε. Μετά είπα στον Μίσκο, ότι ο κ. Μυστακίδης είπε πολλά στοχευμένα πράγματα.

Μία μέρα μετά από αυτό ήρθαν ο κ. Βεζυρτζής και ο κ. Μπουντούρης για να συζητήσουμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έπαιξαν… πίεση σε όλο το γήπεδο σε εμένα. Προσπάθησα να κερδίσω το παιχνίδι με ένα καλό κρασί αλλά δεν τα κατάφερα. Ένιωσα πάρα πολύ ότι με θέλουν μέσα από την καρδιά τους. Ο πατέρας μου μού έλεγε να πηγαίνεις εκεί που σε θέλουν. Ηταν θέμα συναισθημάτων. Έχουμε στην κορυφή τον κ. Μυστακίδη και έχουμε και τον κόσμο, που είναι πολύ σημαντικός. Προσωπικά λειτουργώ καλύτερα όταν έχω κάποιον να με σπρώχνει. Μεταξύ των δύο αυτών είμαστε εμείς που πρέπει να δουλέψουμε, υπάρχει αρκετή δουλειά για να έχουμε επιτυχία και διάρκεια.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε τη φιλοσοφία μας. Το δεύτερο είναι η στρατηγική για το πώς θα προχωρήσουμε και ποιοι θα έρθουν, ποια είναι η κουλτούρα του ΠΑΟΚ για το μέλλον. Πως θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα. Αυτός θα είναι ο ΠΑΟΚ και πρέπει να το καθορίσουμε εμείς. Έμαθα αυτό στα ελληνικά και το θεωρώ σημαντικό: «Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι» (στα ελληνικά).

Για το τι του είπε ο Μυστακίδης: «Μου είπε πως θέλει να επιστρέψει κάτι στην πόλη, να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε μέρες χαράς. Γνωρίζει πως θέλει αυτό χρόνο και πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κ. Μυστακίδης. Είναι προνόμιο να μπορείς να γνωρίσεις έναν τζέντλεμαν και έναν τέτοιο συνάντησα. Μίλησε κατευθείαν στον στόχο και πως θα φτάσει εκεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο».

Για την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα παίξει ο ΠΑΟΚ: «Θέλουμε να κάνουμε κάτι στο διεθνές μπάσκετ. Θα γίνουν κουβέντες. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάτι ακριβές. Θέλουμε να κάνουμε ένα ισχυρό μπάσιμο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ. Θα παρθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση».

Για τη φιλοσοφία του: «Έχετε τρεις μέρες να τα πούμε; Όλα αλλάζουν με γοργό ρυθμό. Όλα παλιώνουν μετά από μία ημέρα. Το πιο έξυπνο πράγμα για έναν προπονητή είναι να καταλαβαίνει την κατάσταση. Κάποιος πρέπει να είναι σκέφτεται έξω από το κουτί και να είναι ευέλικτος. Πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς και να φτιάξεις πράγματα. Η κατεύθυνση είναι η ταχύτητα, το τρίποντο, η αθλητικότητα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία».

Γιατί δεν ανέλαβε από τώρα στον πάγκο: «Αυτό που λέω στους παίκτες μου και στους συνεργάτες είναι πως κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα. Είδα 10-12 παιχνίδια του ΠΑΟΚ φέτος και μου αρέσει η γλώσσα του σώματος. Ήμουν εντυπωσιασμένος από το προπονητικό τιμ. Έχω πολλές ιδέες, εμπιστεύομαι τον Παντελή Μπούτσκο και το σταφ. Δεν υπάρχει χρόνος να αλλάξεις κάτι. Αν ερχόμουν τώρα και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα για την ομάδα. Υπάρχει τώρα μία κατεύθυνση. Ο κόουτς Μπούτσκος ξέρει πολύ καλύτερα τους παίκτες από εμένα. Θα έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, θα κοουτσάρει ο Μπούτσκος με την εμπειρία του, θα μιλάμε καθημερινά, θα ανταλλάσουμε ιδέες. Εγώ θα ασχοληθώ με το οργανόγραμμα και με την επόμενη σεζόν».

Για την απόφασή του να πάει από την Ευρωλίγκα στον ΠΑΟΚ: «Είμαι ρομαντικός και μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Μου αρέσει να βλέπω κάτι να ανθίζει. Απολαμβάνω το ταξίδι κάθε μέρα. Στην Ευρωλίγκα κάνεις ένα πράμα: Παίζεις, πας σπίτι, ταξιδεύεις. Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στην Ευρωλίγκα. Το πώς θα γίνει αυτό είναι στο χέρι μας. Αυτή είναι η πρόκληση, είμαι λίγο… τρελός, με εξιτάρει αυτό και είναι η βενζίνη στο ρεζερβουάρ μου».

Για το αν είναι στόχος του οι τίτλοι: «Αγαπάω να κερδίζω τίτλους. Είναι ό,τι καλύτερο. Αν πω ναι, θα κερδίζουμε τίτλους, αυτό είναι το πιο εύκολο να πω, αλλά όχι να το κάνεις. Πρέπει να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας για το πώς θα ανταγωνιστούμε τους καλύτερους, ποια θα είναι η κουλτούρα μας. Πρέπει να είσαι εκεί. Να είσαι η αφρόκρεμα. Έχουμε να ανταγωνιστούμε στην Ελλάδα δύο πολύ δυνατές ομάδες, που είναι στην κορυφή της Ευρωλίγκας τα τελευταία 15 χρόνια. Να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να δούμε το όραμά μας βλέποντας τι κάνουν οι άλλοι. Θέλω να είμαι έτοιμος για να κερδίζω τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, με πάθος, ενέργεια και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και να προσπαθούμε για το καλύτερο».

Για το πώς θα βοηθήσει τώρα την ομάδα και για τον στόχο να φτάσει σε ακόμα έναν ευρωπαϊκό τελικό: «Θα δώσω ό,τι καλύτερο έχω και να βοηθήσω τους παίκτες και τους προπονητές. Θα δώσω τις συμβουλές με στο όριο που πρέπει. Αυτή η ομάδα έχει προοπτική. Να σεβαστούμε τη δουλειά που γίνεται τώρα. Πιστεύω υπάρχει η σωστή χημεία. Αυτή η ομάδα χτίστηκε σε πρώτη φάση το καλοκαίρι και σε δεύτερη φάση τον Δεκέμβριο. Πιστεύω πως υπάρχουν καλές πιθανότητες για να φτάσει ξανά ο ΠΑΟΚ εκεί».

Για την Ευρωλίγκα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό: «Επενδύουν πολλά χρήματα, ενέργεια και είναι καλό για την Ευρωλίγκα. Αλλά μόνο μία ομάδα κερδίζει και αυτό ισχύει για πολλές ομάδες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει φέτος γιατί είναι ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα. Έχει ένα απίστευτο ρόστερ ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι εκεί (Final Four) κάθε χρόνο. Κάνουν τα πάντα για να είναι ανταγωνιστικοί, ενισχύουν το ρόστερ τους συνεχώς. Δεν υπάρχει έλεος. Πρέπει να είσαι συνέχεια ο καλύτερος».