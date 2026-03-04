Έκοψε την πίτα για το 2026 ο Παναθηναϊκός (pics, vid)

Έστω και καθυστερημένα, λόγω της απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, το «τριφύλλι» έκοψε την πίτα για το 2026, με την τύχη να κλείνει το μάτι στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.
Ο Αμερικανός άσος ήταν ένας από τους 4 τυχερούς που πέτυχαν το φλουρί, με τα άλλα τρία να τα βρίσκουν ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Δημήτρης Κοντός και ο φυσικοθεραπευτής των «πράσινων» Κοσμάς Κοντογιάννης.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:
Moments of unity and smiles from our annual vasilopita event. Family always comes first! 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 4, 2026
Watch the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qW0ZqxobOE
The 2026 Vasilopita Event Highlights ☘️✨— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 4, 2026
Moments of unity and the messages from Vassilis Parthenopoulos and Ergin Ataman for a year full of success.
The Green family is ready for what’s next! 🙌
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w#WeTheGreens… pic.twitter.com/Rtjbm9jMFL