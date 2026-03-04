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Έκοψε την πίτα για το 2026 ο Παναθηναϊκός (pics, vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Παναθηναϊκός έκοψε την πίτα για τη νέα χρόνια, παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Έστω και καθυστερημένα, λόγω της απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, το «τριφύλλι» έκοψε την πίτα για το 2026, με την τύχη να κλείνει το μάτι στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός άσος ήταν ένας από τους 4 τυχερούς που πέτυχαν το φλουρί, με τα άλλα τρία να τα βρίσκουν ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Δημήτρης Κοντός και ο φυσικοθεραπευτής των «πράσινων» Κοσμάς Κοντογιάννης.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Έκοψε την πίτα για το 2026 ο Παναθηναϊκός (pics, vid)