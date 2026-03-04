Βεζυρτζής: «Να κάνουμε τον ΠΑΟΚ πάλι πρώτο - Πολλοί δεν πιστεύατε ότι θα έρθει ο Τρινκιέρι»

Ο πρόεδρος της «Ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής μίλησε κατά την παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι, λέγοντας πως κανείς δεν πίστευε πως θα ερχόταν στον «Δικέφαλο», τονίζοντας πως στόχος τους είναι να κάνουν τον ΠΑΟΚ και πάλι πρώτο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ευχαριστώ και τον κ. Ραζνάτοβιτς που είναι εδώ μαζί μας. Καλωσορίζω τον Αντρέα Τρινκιέρι. Πολλοί μπορεί να μην το πιστεύατε ότι θα είναι εδώ, αλλά το κάναμε. Με τη βοήθεια, την αγάπη προς τον σύλλογο και το όραμα που έχει ο ιδιοκτήτης κ. Μυστακίδης, το πλάνο που έχουμε το προχωράμε βήμα-βήμα. Εξαλλοσύνες δε θα υπάρχουν, θα υπάρχει σοβαρότητα και συνέπεια για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε: πως θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πάλι μεγάλο και πρώτο και να μιλάει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη για αυτόν. Το όραμα της διοίκησης και της ιδιοκτησίας είναι ένα.

Ήρθαμε για να φτιάξουμε το όνομα το μεγάλο στην επικαιρότητα. Έχουμε πλάνο τριετίας, όσο και το συμβόλαιο του Τρινκιέρι. Θέλουμε με μικρά βήματα να πάμε μπροστά. Θέλουμε τον ΠΑΟΚ τον μεγάλο και τον παλιό.

Την κριτική τη δεχόμαστε και θα απαντούμε με πράξεις. Κανείς δεν πίστευε ότι θα είναι εδώ ο κ. Τρινκιέρι. Το πιστεύω μας είναι πως μία μεγάλη ομάδα ξεκινάει από έναν μεγάλο προπονητή. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει έναν μεγάλο προπονητή και με αυτόν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Πάντα με σύνεση και με πλάνο. Όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού. Η πορεία του ΠΑΟΚ θα είναι ανοδική. Του εύχομαι μόνο επιτυχίες, όπως και σε όλες τις ομάδες του, είναι ένας από τους καλύτερους στη Euroleague.

Όταν έδινα αυτές τις υποσχέσεις και μιλούσα για το γήπεδο που θα κάναμε, ορισμένοι χαμογελούσαν ειρωνικά. Κι όμως έγινε. Το ίδιο σας λέω και σήμερα. Αυτό που περιμένουμε να κάνουμε στον ΠΑΟΚ, θα το κάνουμε. Αυτήν ήταν και η αιτία που γύρισα. Έχουμε στα χέρια μας ένα υπερόπλο που λέγεται Τέλης Μυστακίδης.

Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος που πρέπει να τον προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, για να μπορέσει με τη συνδρομή τη δική μας, στην κορυφή. Να είστε σίγουροι ότι θα τον οδηγήσουμε στην κορυφή!»