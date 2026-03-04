Μαρτίνεθ: «Η Ζαλγκίρις είναι μία από τις αγαπημένες μου ομάδες στην Euroleague»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έβγαλε το... καπέλο στη Ζαλγκίρις λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια στην Ισπανία (5/3, 21:30).

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

Για τη λιθουανική ομάδα: «Μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ σκληρή σωματικά, με εξαιρετικούς αμυντικούς παίκτες. Είναι μια πολύ γρήγορη και αθλητική ομάδα. Πρέπει να επικοινωνούμε συνεχώς. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε πολύ καλά απέναντι στους πιο κοντούς παίκτες τους. Στόχος είναι να μην αισθάνονται άνετα στο σκοράρισμα. Είναι εξαιρετικοί στις βολές και πολύ καλοί αμυντικά. Είναι μία από τις αγαπημένες μου ομάδες στην EuroLeague».

Για την ισορροπία στη βαθμολογία της Euroleague: «Η Φενέρμπαχτσε παίζει ελεύθερα και ανεξάρτητα. Οι διαφορές με τις υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ μικρές και όλα θα κριθούν στο τέλος. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για εμάς να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι της EuroLeague, γιατί υποφέρουμε πολύ τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ».