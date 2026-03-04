Κυπριανού: «Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου, στην Εθνική Κύπρου είμαστε περήφανες για αυτό που έχουμε καταφέρει»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 86-90 τον Αμύντα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Α1 Γυναικών, και η γκαρντ των Θεσσαλονικιών, Ιωάννα Κυπριανού, μίλησε στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Αμύντα και την εμφάνισή της στον αγώνα (18 πόντοι, 4/5 τρίποντα, 3 ασίστ): «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Κάναμε γενικά έναν πάρα πολύ καλό 2ο γύρο και τώρα έχουμε ένα σερί νικών 3-4 αγώνων, οπότε θέλαμε να το κρατήσουμε. Έτσι, ήταν ένα παραπάνω boost για εμένα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα».

Για το αν βοηθάει αυτή η νίκη στο να δουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια: «Κάθε νίκη βοηθάει για τη συνέχεια. Η ομάδα στα τελευταία ματς είναι ανεβασμένη και ξεκάθαρα θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί».

Για τη σειρά με τον Πανσερραϊκό στα play-offs των θέσεων 5-8, απ’ τον οποίο βρίσκονται πίσω με 0-2 νίκες: «Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε “δεθεί” αρκετά και πολύ καλά στον 2ο γύρο. Έχουμε και δύο προσθήκες παικτριών που δεν τις είχαμε στον 1ο γύρο. Νομίζω θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό ματς αυτό που ακολουθεί (07/03). Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το καλοκαιρινό βήμα της από την Κύπρο στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ: «Ήταν ένα βήμα προς ένα πιο υψηλό επίπεδο. Σίγουρα στην αρχή ήμουν φοβισμένη και αγχωμένη, γιατί δεν έχω ξαναπαίξει σε πιο υψηλό επίπεδο, άρα δεν ήξερα τι να περιμένω στο γήπεδο. Έχω προσαρμοστεί στην ομάδα και το πρωτάθλημα και συνεχίζω να βελτιώνομαι».

Για το τι την βοήθησε στο να ξεπεράσει τον φόβο και το άγχος του πρώτου καιρού: «Αρχικά, όλες οι κοπέλες της ομάδας είμαστε πάρα πολύ κοντά, τις αγαπώ απίστευτα, με βοηθούν καθημερινά. Είναι όλες πολύ καλές μου φίλες. Ξέρω, επίσης, τη Ράτζα και την Παπαϊωάννου από πολύ μικρή ηλικία. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγαλύτερη έννοια, δε μπορώ να βρω άλλες λέξεις ώστε να το περιγράψω καλύτερα. Με βοηθούν όλο κάθε μέρα, σε ό,τι χρειαστώ και ό,τι θελήσω είναι εκεί δίπλα μου».

Για το τι έχει κερδίσει από τη φετινή σεζόν: «Σίγουρα μού έχει δώσει πολλά πράγματα. Ειδικά όταν έχεις και άλλες πιο έμπειρες παίκτριες, συμπαίκτριες και αντιπάλους, μαθαίνεις αρκετά πράγματα».

Για το ότι πλησιάζουν τα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027: «Πάντα όταν παίζεις με την Εθνική είναι τιμή. Εγώ περιμένω κάθε φορά πότε θα παίξω με την Εθνική Κύπρου. Σίγουρα είναι ένα “συν” να μπορώ να βλέπω και τους δικούς μου, αλλά αυτόν τον Μάρτη τα δύο από τα τρία ματς είναι εκτός έδρας, οπότε δε θα έχω πολύ χρόνο μαζί τους».

Για την έως τώρα εικόνα της Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά: «Καταρχάς, είμαστε όλες ενθουσιασμένες που έχουμε κάνει το επόμενο βήμα να μπορούμε να παίξουμε στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Ήμασταν σχετικά άπειρες σε αυτό το επίπεδο, αλλά νομίζω πως, ειδικά στα δύο πρώτα παιχνίδια, δείξαμε ότι όντως αξίζει η Κύπρος να είναι εκεί. Κοντράραμε τεράστιες χώρες όπως η Ρουμάνια και η Σλοβακία. Για να φανταστείτε, μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα με τη Σλοβακία όλες στα αποδυτήρια κλαίγαμε γιατί ήμασταν περήφανες γι’ αυτό που είχαμε κάνει».