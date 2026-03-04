Πανιώνιος: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε 23 εκατομμύρια για το κλειστό Αρτάκης

Ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε 23 εκατομμύρια ευρώ για τα επικείμενα έργα στο κλειστό γήπεδο της οδού Αρτάκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την Δευτέρα 2 Μαρτίου την χρηματοδότηση με 23.000.000 € για την Β’ φάση του έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Αρτάκης, αποδεχόμενο την εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Αυτό ήταν το επιστέγασμα της εξαιρετικής συνεργασίας του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Γιώργου Κουτελάκη αλλά κυρίως των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο Οργανισμών που εργάστηκαν εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω στην προετοιμασία της Β’ φάσης του έργου.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και την εισαγωγή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας.

Αμέσως μετά και πριν την δημοπράτησή του θα υπογραφεί η νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Περιφέρειας Αττικής ύψους χρηματοδότησης 23.000.000 €».