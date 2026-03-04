Μία… ανάσα από τιμωρία λόγω τεχνικών ποινών ο Ντόντσιτς (vid)

Στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς ο Λούκα Ντόντσιτς δέχθηκε την 14η τεχνική ποινή του φέτος. Έτσι, αν δεχθεί ακόμα δύο, ο Σλοβένος αστέρας θα αναγκαστεί να χάσει ένα παιχνίδι.
Με 1:17 να απομένουν για το ημίχρονο, ο «Luka Magic» αστόχησε στην πρώτη βολή και διαμαρτυρήθηκε, καθώς οι παίκτες των Πέλικανς είχαν μπει στο «ζωγραφιστό». Αφού ευστόχησε στην δεύτερη, χειροκρότησε και έτσι δέχθηκε την τεχνική ποινή. Μάλιστα, ο Όστιν Ριβς χρειάστηκε να τον συγκρατήσει.
Δείτε το βίντεο:
Luka Doncic misses the 1st free throw, complains to the referees about a lane violation by a Pelican player, makes the second free throw, keeps on complaining, gets a technical foul, and Austin Reaves hold him back (with a replay) pic.twitter.com/dQQ39pNoTm— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 4, 2026