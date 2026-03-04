Μία… ανάσα από τιμωρία λόγω τεχνικών ποινών ο Ντόντσιτς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τις 14 τεχνικές ποινές φέτος και αν δεχθεί ακόμα δύο θα τιμωρηθεί με ένα ματς.

Στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς ο Λούκα Ντόντσιτς δέχθηκε την 14η τεχνική ποινή του φέτος. Έτσι, αν δεχθεί ακόμα δύο, ο Σλοβένος αστέρας θα αναγκαστεί να χάσει ένα παιχνίδι.

Με 1:17 να απομένουν για το ημίχρονο, ο «Luka Magic» αστόχησε στην πρώτη βολή και διαμαρτυρήθηκε, καθώς οι παίκτες των Πέλικανς είχαν μπει στο «ζωγραφιστό». Αφού ευστόχησε στην δεύτερη, χειροκρότησε και έτσι δέχθηκε την τεχνική ποινή. Μάλιστα, ο Όστιν Ριβς χρειάστηκε να τον συγκρατήσει.

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