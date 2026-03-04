Υπέγραψαν τον Σαρ οι Καβαλίερς

Ο Ολίβιερ Σαρ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέκτησαν βάθος, καθώς σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο υπέγραψαν τον Ολίβιερ Σαρ με two-way συμβόλαιο, ο οποίος είναι ο αδελφός του Άλεξ Σαρ.

Ο 27χρονος από το 2021 έως το 2024 ήταν στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και είχε 48, πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 46 λεπτά. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην G-League, ενώ «κόπηκε» από τους Τορόντο Ράπτορς πριν την έναρξη της σεζόν.

Σημειώνεται πως ο παίκτης αναμένεται να αγωνίζεται στην θυγατρική ομάδα των «Καβς» και θα βοηθήσει στο rotation των Καβαλίερς όταν χρειαστεί.