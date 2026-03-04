Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την απώλεια του Δανιήλ (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστιλε τα δικά της συλλυπητήρια για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ.

«Μαύρη» μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Βασίλης Δανιήλ, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους της.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ. Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού αλλά και της Εθνικής μας Ομάδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».