Έβαλε τέλος στις φήμες για… beef με Ντόντσιτς ο Ρέντικ: «Έχουμε εξαιρετική σχέση»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ξεκαθάρισε πως έχει μία εξαιρετική σχέση με τον Λούκα Ντόντσιτς, παρά την ένταση που υπήρξε ανάμεσά τους στο ματς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Λούκα Ντόντσιτς και Τζέι Τζέι Ρέντικ είχαν μία στιγμή έντασης μεταξύ τους στην αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Κατευθείαν, όλα τα φώτα… έπεσαν πάνω τους, όμως ο κόουτς έβαλε τέλος στις φήμες για beef.

Πριν το ματς με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς ο Ρέντικ μίλησε στους δημοσιογράφους και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν το σκέφτηκα πολύ εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι ούτε ο Λούκα το σκέφτηκε. Έχουμε εξαιρετική σχέση και την εκτιμώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν — όχι σε κάθε αγώνα, αλλά αρκετά συχνά. Μερικές φορές πρέπει να τα ξανασυζητήσεις με έναν παίκτη ή ως συμπαίκτης. Μερικές φορές συμβαίνει μεταξύ παικτών. Είναι ένας αγώνας και, σε αυτή την περίπτωση, δύο άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν ένα παιχνίδι μπάσκετ και να είναι στο ίδιο μήκος κύματος.

Ειλικρινά, μιλάω συνεχώς για ομάδες που καθοδηγούνται από τους παίκτες. Ενθαρρύνω τους παίκτες να μιλάνε σε μένα ή στους προπονητές μας, να αναφέρουν τα προβλήματα και να μας λένε τι χρειάζονται. Δεν ξέρω γιατί αυτό έγινε viral για μένα.

Απλά μου φαίνεται φυσιολογικό, και αυτό είναι μάλλον ένας από τους λόγους που ήθελα να γίνω προπονητής των Λέικερς. Μιλούσα με τον Λούκα για αυτό, και στην πραγματικότητα γελάγαμε με αυτό. Εγώ έλεγα, “Δεν ένιωσα καμία ένταση”, και αυτός έλεγε, “Όχι, δεν με ένοιαζε”. Το κάνεις και προχωράς. Αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι όλοι θα έχουν πάντα μια γνώμη. Από τότε που υπάρχουν τα επαγγελματικά σπορ, όλοι είχαν πάντα μια γνώμη. Στις συζητήσεις για σπορ, στα κουρεία, στα chat rooms, όλοι είχαν μια γνώμη. Τώρα, η γνώμη του καθενός είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Οπότε είναι πιο ενισχυμένη τώρα. Αλλά είναι φυσιολογικό.

Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι κάθε παίκτης θα περάσει από διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια της σεζόν, και το ίδιο θα συμβεί και με κάθε ομάδα. Θα αποτύχεις και θα έχεις και εσύ κακές στιγμές ως προπονητής. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες μας πρέπει να φοβούνται την αποτυχία, συμπεριλαμβανομένης και της συναισθηματικής.

Ως προπονητές, μάλλον πρέπει να το χειριζόμαστε λίγο καλύτερα από τους παίκτες, αλλά δεν πειράζει να αποτύχεις συναισθηματικά σε μια στιγμή, γιατί μαθαίνεις από αυτό. Γνωρίζω τον Λούκα περίπου έξι χρόνια τώρα. Η σχέση μας είναι ισχυρή και θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή».