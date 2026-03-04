Αρχηγός αποστολής Κ18 Άρη Betsson: «Κύριο μέλημα να επιστρέψουν όλοι σπίτι τους» (vids)

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στο Ντουμπάι περιέγραψαν τόσο ο αρχηγός της αποστολής της Κ18 του Άρη Betsson, Νίκος Τζώρας, όσο και ο προπονητής Κεσαπιδης Ανδρέας.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τα μέλη της αποστολής της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη, που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Το πούλμαν της αποστολής αφίχθη το πρωί της Τετάρτης (4/3) στο Παλέ ντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη, με τα παιδιά να επιστρέφουν οριστικά ασφαλή στα σπίτια τους.

Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί επέστρεψε οδικώς στη Θεσσαλονίκη.

Σε δηλώσεις του, ο αρχηγός αποστολής της ομάδας, Νίκος Τζώρας τόνισε πως νιώθει ανακούφιση και ασφάλεια. «Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας τώρα είναι να επιστρέψουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν μείνει πίσω, είναι οι γονείς των παιδιών αλλά και κάποιοι συνοδοί της αποστολής», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως μετά τις πρώτες στιγμές, που ήταν ανησυχητικές, μετά η αποστολή ήταν ασφαλής στο ξενοδοχείο.

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής.