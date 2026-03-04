Ο Λεμπρόν θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά το τέλος της σεζόν

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα σκεφτεί το μέλλον του στο ΝΒΑ αφού ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» έχει συνδεθεί με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Νιού Γιόρκ Νικς, μέχρι και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Φυσικά, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνει στους Λος Άντζελες Λέικερς ή να αποφασίσει να αποσυρθεί.

Σύμφωνα με τον Νταν Ουόικ του «The Athletic», ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» δεν πρόκειται να πάρει από τώρα κάποια απόφαση για το μέλλον του. Όπως ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος, μπορεί να έχει κάποια ιδέα στο μυαλό του, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει αφού ολοκληρωθεί η σεζόν, κατά την διάρκεια της off-season.

Έτσι, φαίνεται πως το… σίριαλ θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι.