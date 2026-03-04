Τζον Πουλακίδας: Σήμανε το καμπαναριό με μια μπάλα (vids)

Ο νεαρός Ελληνοαμερικανός γκαρντ έκανε πράξη το όνειρό του να παίξει στο ΝΒΑ και βλέπει όλους τους δρόμους μπροστά του.

To Νάπερβιλ, μια από τις μικρές πόλεις που έχουν γίνει πλέον προάστια του Σικάγο, είναι διάσημο ανά τον κόσμο παρά τον μικρό πληθυσμό του (λίγο λιγότεροι από 20.000 άνθρωποι) λόγω ενός… καμπαναριού. Η πόλη φιλοξενεί τον «Πύργο Μόσερ», ένα γιγαντιαίο καμπαναριό ύψους 49 μέτρων με 72 καμπάνες, το οποίο θεωρείται ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα της υφηλίου! Κατασκευάστηκε το 1999 για να συμμετέχει στους εορτασμούς για την συμπλήρωση δεύτερης χιλιετίας από τη γέννηση του Ιησού Χριστού.

Για το ελληνικό μπάσκετ το Νάπερβιλ μπήκε στο χάρτη σαν γενέτειρα του Τζον Πουλακίδα. Του παιδιού μεταναστών τρίτης γενιάς με τις ακραιφνείς ελληνικές ρίζες, ο οποίος από τα ξημερώματα της Τετάρτης ζει το όνειρό του. Έκανε ντεμπούτο με τους Ντάλας Μάβερικς του ΝΒΑ στο παιχνίδι με τους Σάρλοτ Χόρνετς και μπήκε στη λίστα των Ελλήνων που έχουν καταγράψει παρουσία στον μαγικό κόσμο του αμερικανικού μπάσκετ. Ένα ακόμα «παράσημο» στη στολή του νεαρού, που έχει δουλέψει πολύ το σώμα και το μυαλό του για να φτάσει σ’ αυτό το ανώτερο επίπεδο.

Ο Πουλακίδας, γεννημένος στις 4 Απριλίου 2003, μεγάλωσε στην καρδιά του Μίντγουεστ των ΗΠΑ, όπου το μπάσκετ παίζει κυρίαρχο ρόλο. Από μικρός είχε το σπορ στον πυρήνα της ζωής του. Αμφότεροι οι γονείς του υπήρξαν παίκτες στα γυμνασιακά τους χρόνια κι ο Τζον δοκίμασε πρώτα στις σχολικές αυλές και τα ανοιχτά γήπεδα, όπως συνηθίζεται.

Στο Neuqua Valley High School στο Νάπερβιλ ο Τζον άφησε το στίγμα του. Στην τρίτη του χρονιά εκεί, είχε μέσο όρο 17,5 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, δείχνοντας όχι μόνο ικανότητα αλλά και συνέπεια στις επιδόσεις του. Όντας και άριστος μαθητής (δεν είναι υπερβολή, οι μέσοι όροι βαθμολογίας του από τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αγγίζουν το τέλειο) άρχισε να ωριμάζει η ιδέα να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στο σπορ που αγάπησε, αλλά χωρίς να βάζει στην άκρη την ακαδημαϊκή.

Αυτό ήταν που τον επηρέασε και στην επιλογή του πανεπιστημίου. Σε μια εποχή που πολλοί ταλαντούχοι παίκτες επιλέγουν το «Power 5» δρόμο προς το μπάσκετ της Αμερικής, δηλαδή τη συμφωνία με κολέγια που έχουν πολύ ανεπτυγμένα τμήματα μπάσκετ, ο Πουλακίδας έκανε μία λιγότερο συνηθισμένη, αλλά ιδιαίτερα σημαίνουσα επιλογή. Αποδέχτηκε την πρόταση του Yale University, ενός από τα ιστορικότερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνδυάζει υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά πρωταγνιστεί και στην IVY League, την κατηγορία αυτή που συγκεντρώνει τα πιο «ιστορικά» ακαδημαϊκά πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Harvard, Cornell, Princeton κτλ.) στην Division I.

Η απόφαση αυτή όχι μόνο αντανακλούσε την επιθυμία του να επιτύχει μέσα από μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής, αλλά και την πίστη του στο ταλέντο του να λάμψει σε όποιο επίπεδο κι αν βρίσκεται. Ο ίδιος δήλωσε πως είχε προτάσεις από 15 διαφορετικά κολέγια, όμως επέλεξε το Yale διότι «είναι μια επιλογή για 40 χρόνια, όχι για 4». Κι αποφάσισε να ακολουθήσει το ιδιαίτερα απαιτητικό τμήμα οικονομικών, που απαιτεί και πολύ διάβασμα, αλλά και προσήλωση.

Ως πρωτοετής, ο Πουλακίδας άρχισε από χαμηλά: Συμμετοχή σε 20 αγώνες με μέσο όρο 5 λεπτών ανά ματς και μόλις 1,9 πόντους. Τα πράγματα άλλαξαν άρδην από την δεύτερη χρονιά του ως τη στιγμή της αποφοίτησης. Μπήκε στη βασική πεντάδα και δεν βγήκε ποτέ. Ξεκίνησε και στα 90 ματς που έδωσε το Yale από sophomore μέχρι senior. Οι αριθμοί του βελτιώνονταν σε κάθε σεζόν μέχρι που έφτασαν τους 19,4 πόντους στην τελευταία του χρονιά (2024-25), με 40,8% τρίποντο και 89,7% βολές.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο March Madness του 2024, στο NCAA Tournament, όταν με μία εκπληκτική εμφάνιση 28 πόντων (με 6/9 τρίποντα) βοήθησε το Yale να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά, αποκλείοντας το μεγάλο φαβορί Auburn. Η εμφάνιση αυτή όχι μόνο του έδωσε την αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο αλλά και ανέδειξε την ικανότητά του να λάμπει στις πιο κρίσιμες στιγμές.

Παρ’ ότι δεν άκουσε το όνομά του στην επιλογή του νταφτ του 2025, συμμετείχε στο summer league με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Υπέγραψε το λεγόμενο «two-way» συμβόλαιο, που του επέτρεπε να μπει αμέσως στο ρόστερ των Κλίπερς, αλλά παράλληλα να αγωνίζεται στη θυγατρική τους στη G-League, τους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς. Εκεί έπαιξε σε 37 ματς και είχε 12,5 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ με ένα εντυπωσιακό 45,1% στα τρίποντα (121/268) σε 27 λεπτά συμμετοχής. Παρ’ όλες τις καλές του εμφανίσεις, δεν ενσωματώθηκε στην κανονική ομάδα των Κλίπερς, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος για το ΝΒΑ.

Ευτυχώς γι’ αυτόν, οι Μάβερικς είχαν άλλη γνώμη. Υπέγραψε επίσης «two-way» συμβόλαιο την 1η Μαρτίου, που του επιτρέπει να αγωνίζεται στη G-League με τους Τέξας Λέτζεντς, αλλά αμέσως ο Τζέισον Κιντ τον συμπεριέλαβε στην κανονική ομάδα και τα ξημερώματα του έδωσε τα πρώτα του λεπτά.

Για την καταγωγή του ο ίδιος είναι πολύ ενημερωμένος. Η οικογένεια του πατέρα του έχει ρίζες στη Σπάρτη και της μητέρας του στις Ρίζες Αρκαδίας. Μιλάει ελληνικά, αλλά όχι τόσο καλά όσο θα ήθελε, όπως παραδέχτηκε. Βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου, που θα ανοίξει το δρόμο για τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί σφοδρά, όπως και ότι… δέχεται μηνύματα από φίλους τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και του Ολυμπιακού! Το μπασκετικό DNA της οικογένειας δεν αμφισβητείται, αφού και η αδελφή του Υπατία, και ο αδελφός του Ηλίας αγωνίζονται στις ομάδες των σχολείων τους.