Lakers' Corner: Τρίτη σερί νίκη με μεγάλη ανατροπή και χαρακτήρα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έδειξαν χαρακτήρα απέναντι στους Νιού Ορλίνς Πέλικανς, έκαναν ένα σερί 24-7 στο τέλος και πήραν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους (110-101), δείχνοντας χαρακτήρα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά τις νίκες κόντρα σε Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (129-101) και Σακραμέντο Κινγκς (128-104), ήθελαν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Οι «Λιμνάνθρωποι» δεν μπόρεσαν να κάνουν ακόμα έναν… περίπατο, όμως πήρα τη νίκη δείχνοντας χαρακτήρα.

Απέναντι στους Νιού Ορλίνς Πέλικανς οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ κατάφεραν να τελειώσουν τον αγώνα με ένα σερί 24-7 και να επικρατήσουν με 110-101. Έτσι, έκαναν το 4-0 φέτος απέναντι στους Πέλικανς και βρίσκονται στην έκτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 37-24.

Το τρομερό σερί στο φινάλε και ο χαρακτήρας της ομάδας

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτή τη φορά αντί να δείξουν πως μπορούν να «καθαρίσουν» εύκολα αγώνες, έδειξαν πως μπορούν να επιστρέψουν και ότι έχουν… μέταλλο. Οι «Λιμνάνθρωποι» βρέθηκαν να χάνουν με 8 πόντους με 7:20 να απομένουν για το φινάλε του ματς (94-86).

Σε εκείνο το σημείο, οι παίκτες του Ρέντικ έκαναν ένα σερί 14-0, προηγήθηκαν με 100-94 και έκλεισαν το ματς με ένα σερί 24-7 στα τελευταία λεπτά για το τελικό 110-101. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό πως οι Λέικερς βρίσκουν ρυθμό και πήραν τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως έδειξαν χαρακτήρα, ευστόχησαν σε μεγάλα σουτ και κέρδισαν ένα ματς που θα μπορούσαν να χάσουν με μεγάλη διαφορά όπως κυλούσε.

Το πρόγραμμα των Λέικερς δεν είναι καθόλου εύκολο και κάθε νίκη μετράει στην «μάχη» που δίνουν για την τετράδα. Τώρα, οι παίκτες πρέπει να κρατήσουν την αυτοπεποίθηση αλλά να μην μείνουν σε αυτό το ματς και να είναι έτοιμοι να δώσουν το… 200% απέναντι στους Νάγκετς. Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για το πλεονέκτημα έδρας.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 21 πόντοι (8/12 σουτ, 1/5 τρίποντα, 4/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά.

LeBron James vs Pelicans:

-21PTS

-7REB

-7AST

-2BLK

-67.7TS% pic.twitter.com/gWcfVUMMRA — Laker Performances (@LALPerformance) March 4, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 13 πόντοι (6/8 σουτ, 1/1 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 25 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 10 πόντοι (3/9 σουτ, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Marcus Smart vs Pelicans:

-10PTS

-3REB

-7AST

-4STL

-3BLK pic.twitter.com/yw1w9tKGZo — Laker Performances (@LALPerformance) March 4, 2026

Λούκα Ντόντσιτς: 27 πόντοι (10/22 σουτ, 3/10 τρίποντα, 4/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 7 λάθη και 1 μπλοκ σε 38 λεπτά.

Luka Doncic vs Pelicans:

- 27 Points

- 10 Rebounds

- 7 Assists pic.twitter.com/bd5fBHu6DC — Laker Performances (@LALPerformance) March 4, 2026

Όστιν Ριβς: 15 πόντοι (4/15 σουτ, 2/7 τρίποντα, 5/5 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 37 λεπτά.

Austin Reaves vs Pelicans:

- 15 Points

- 8 Rebounds

- 3 Assists

- 4 Stocks pic.twitter.com/OT10Hhtt8B — Laker Performances (@LALPerformance) March 4, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 2 πόντοι (0/4 σουτ, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές) και 2 ριμπάουντ σε 19 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 5 πόντοι (2/4 σουτ, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 14 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 8 πόντοι (3/4 σουτ, 2/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ σε 23 λεπτά.

Λουκ Κενάρντ: 9 πόντοι (3/5 σουτ, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 21 λεπτά.

Luke Kennard vs Pelicans:

- 9 Points

- 2 Rebounds

- 82.7 TS% pic.twitter.com/dNooFTyZ3p — Laker Performances (@LALPerformance) March 4, 2026

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Αντού Τιέρο: DNP

Κόμπε Μπάφκιν: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Σύνολο: 110 πόντοι (39/83 σουτ - 47%, 11/37 τρίποντα - 30%, 21/26 βολές - 81%), 48 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 21 λάθη, 7 κλεψίματα και 12 μπλοκ.

Οι Λέικερς θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Ντένβερ Νάγκετς (6/3, 05:00) και μετά θα φιλοξενήσουν τους Ιντιάνα Πέισερς (7/3, 05:30).