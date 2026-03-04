Μοιράστηκε καλά νέα ο Ουεμπανιάμα: Βρέθηκε ο Χορντ

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα έκανε γνωστό πως βρέθηκε ο Ελάιζα Χορντ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στο Σικάγο.

Μετά τη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα μίλησε στους δημοσιογράφους. Εκεί, έκανε γνωστό πως ο Ελάιζα Χορντ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στο Σικάγο βρέθηκε. Μάλιστα, ευχαρίστησε και όσους έστειλαν πληροφορίες και βοήθησαν στο να βρεθεί.

«Βρέθηκε πριν μία ώρα περίπου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαστε κοντινοί φίλοι εδώ και καιρό, η οικογένειά του και η δική μου. Πάντα σκεφτόμαστε ότι γίνεται σε άλλους. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό σε κοντινό μου άνθρωπο. Ανακουφίστηκα» ανέφερε ο Γάλλος σταρ.