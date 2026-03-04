Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Τρίτη σερί νίκη για τους Λέικερς - Κέρδισαν τους Πίστονς οι Καβαλίερς

Οι Χόρνετς κέρδισαν εύκολα τους Μάβερικς στο ντεμπούτο του Πουλακίδα στο ΝΒΑ (117-90) και οι Καβαλίερς πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη απέναντι στους Πίστονς (113-109). Ακόμη, οι Μάτζικ επικράτησαν απέναντι στους Ουίζαρντς (126-109) και οι Χιτς ενάντια στους Νετς (124-98).
Οι Νικς είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Ράπτορτς (111-95), όπως και οι Θάντερ με τους Μπουλς (116-108). Οι Τίμπεργουλβς κέρδισαν τους Γκρίζλις (117-110) και οι Σπερς διέλυσαν με 131-91 τους Σίξερς.
Τέλος, οι Λέικερς πήραν τρίτη συνεχόμενη νίκη, αφού νίκησαν και τους Πέλικανς (110-101) και τέλος οι Σανς με 114-103 κέρδισαν τους Κινγκς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Χόρνετς - Μάβερικς 117-90
Καβαλίερς - Πίστονς 113-109
Μάτζικ - Ουίζαρντς 126-109
Χιτ - Νετς 124-98
Ράπτορς - Νικς 95-111
Μπουλς - Θάντερ 108-116
Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις 117-110
Σίξερς - Σπερς 91-131
Λέικερς - Πέλικανς 110-101
Κινγκς - Σανς 103-114
Ανατολική περιφέρεια
1) Πίστονς 45-15
2) Σέλτικς 41-20
3) Νικς 40-22
4) Καβαλίερς 39-24
5) Ράπτορς 35-26
6) Σίξερς 33-28
7) Μάτζικ 32-28
8) Χιτ 33-29
9) Χόρνετς 31-31
10) Χοκς 31-31
11) Μπακς 26-34
12) Μπουλς 25-37
13) Ουίζαρντς 16-45
14) Νετς 15-46
15) Πέισερς 15-46
Δυτική περιφέρεια
1) Θάντερ 48-15
2) Σπερς 44-17
3) Ρόκετς 38-22
4) Τίμπεργουβλς 39-23
5) Νάγκετς 38-24
6) Λέικερς 37-24
7) Σανς 35-26
8) Ουόριορς 31-30
9) Κλίπερς 29-31
10) Μπλέιζερς 29-33
11) Γκρίζλις 23-37
12) Μάβερικς 21-40
13) Πέλικανς 19-44
14) Τζαζ 18-43
15) Κινγς 14-49