Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Τρίτη σερί νίκη για τους Λέικερς - Κέρδισαν τους Πίστονς οι Καβαλίερς

Δείτε τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων του ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/3) και τις βαθμολογίες των δύο περιφερειών.

Οι Χόρνετς κέρδισαν εύκολα τους Μάβερικς στο ντεμπούτο του Πουλακίδα στο ΝΒΑ (117-90) και οι Καβαλίερς πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη απέναντι στους Πίστονς (113-109). Ακόμη, οι Μάτζικ επικράτησαν απέναντι στους Ουίζαρντς (126-109) και οι Χιτς ενάντια στους Νετς (124-98).

Οι Νικς είχαν εύκολο έργο κόντρα στους Ράπτορτς (111-95), όπως και οι Θάντερ με τους Μπουλς (116-108). Οι Τίμπεργουλβς κέρδισαν τους Γκρίζλις (117-110) και οι Σπερς διέλυσαν με 131-91 τους Σίξερς.

Τέλος, οι Λέικερς πήραν τρίτη συνεχόμενη νίκη, αφού νίκησαν και τους Πέλικανς (110-101) και τέλος οι Σανς με 114-103 κέρδισαν τους Κινγκς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς - Μάβερικς 117-90

Καβαλίερς - Πίστονς 113-109

Μάτζικ - Ουίζαρντς 126-109

Χιτ - Νετς 124-98

Ράπτορς - Νικς 95-111

Μπουλς - Θάντερ 108-116

Τίμπεργουλβς - Γκρίζλις 117-110

Σίξερς - Σπερς 91-131

Λέικερς - Πέλικανς 110-101

Κινγκς - Σανς 103-114

Ανατολική περιφέρεια

1) Πίστονς 45-15

2) Σέλτικς 41-20

3) Νικς 40-22

4) Καβαλίερς 39-24

5) Ράπτορς 35-26

6) Σίξερς 33-28

7) Μάτζικ 32-28

8) Χιτ 33-29

9) Χόρνετς 31-31

10) Χοκς 31-31

11) Μπακς 26-34

12) Μπουλς 25-37

13) Ουίζαρντς 16-45

14) Νετς 15-46

15) Πέισερς 15-46

Δυτική περιφέρεια

1) Θάντερ 48-15

2) Σπερς 44-17

3) Ρόκετς 38-22

4) Τίμπεργουβλς 39-23

5) Νάγκετς 38-24

6) Λέικερς 37-24

7) Σανς 35-26

8) Ουόριορς 31-30

9) Κλίπερς 29-31

10) Μπλέιζερς 29-33

11) Γκρίζλις 23-37

12) Μάβερικς 21-40

13) Πέλικανς 19-44

14) Τζαζ 18-43

15) Κινγς 14-49