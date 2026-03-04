Ντεμπούτο για τον Πουλακίδα στο ΝΒΑ

Οι Ντάλας Μάβερικς φιλοξενήθηκαν από τους Σάρλοτ Χόρνετς και δεν κατάφεραν να μπουν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και τελικά επικράτησαν εύκολα με 117-90.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Τζον Πουλακίδας έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, έμεινε στο παρκέ και σε 14:29 είχε 0/2 σουτ (0/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και 2 φάουλ.
Θυμίζουμε πως ο 23χρονος αγωνιζόταν στην G-League, ενώ πριν πάει στους «Μαβς» είχε υπογράψει με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.