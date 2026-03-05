Euroleague: Υποδέχεται τη Μονακό η Φενερμπαχτσέ - Στο Μιλάνο η Μπαρτσελόνα

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στην Euroleague την Πέμπτη (5/3) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Αρχικά, η Φενερμπαχτσέ θα υποδεχθεί στο «Ulker Sports and Event Hall» την Μονακό στις 19:45, ενώ στις 21:30 θα διεξαχθούν τα Βαλένθια-Ζαλγκίρις Κάουνας (Roig Arena) και Αρμάνι Μιλάνι-Μπαρτσελόνα (Allianz Cloud). Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει στη «Movistar Arena» την Βίρτους Μπολόνια στις 21:45.

Σημειώνεται πως οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι αναβλήθηκαν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Φενερμπαχτσέ - Μονακό

21:30 Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια