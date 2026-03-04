«Ξεσάλωσαν» στην Φιλαδέλφεια οι Σπερς, νίκες για Θάντερ και Τίμπεργουλβς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν περίπατο εναντίον των Σίξερς (131-91) απολαμβάνοντας μια χαλαρή και εύκολη νίκη σε μια βραδιά που είχαν πολυφωνία στην επίθεση έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιους αριθμό πόντων.

Στο Σικάγο, οι Μπουλς πάλεψαν όσο μπορούσαν, αλλά οι Θάντερ έκαναν αυτό που έπρεπε και πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν.

Οι Γκρίζλις φάνηκε να είναι ισοδύναμοι με τους Τίμπεργουλβς, όμως οι δεύτεροι έκαναν ένα power boost στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τη νίκη.

Οι αγώνες

Φιλαδέλφεια Σίξερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 131-91

Οι Σπερς ήταν εξ αρχής εύστοχοι και με διάθεση να επιστρέψουν στις νίκες. Δεν άφησαν παρά μόνο λίγα λεπτά τους Σίξερς να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από τον αγώνα.

Ωστόσο τα Σπιρούνια από την δεύτερη κιόλας περίοδο, αποφάσισαν να εκμηδενίσουν οποιαδήποτε ελπίδα των Σίξερς και έδειξαν το άγριο πρόσωπό τους, περιορίζοντας δραστικά την αντίπαλη επίθεση. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια δεν κατάφερε ποτέ να γυρίσει στο παιχνίδι και αφέθηκε στις ορέξεις της παρέας του Ουεμπανιάμα.

Σικάγο Μπουλς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 108-116

Μέχρι την δεύτερη περίοδο ο αγώνας παιζόταν στα ίσια, όμως ένα κακό δωδεκάλεπτο από τους Μπουλς έδωσε την ευκαιρία στους Θάντερ να πάρουν το προβάδισμα που έπρεπε για να φτάσουν τελικώς στη νίκη, παρότι το Σικάγο στο τέλος έδειξε να έχει παλμό.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μέμφις Γκρίζλις 117-110

«Μια σου και μια μου κυλούσε» ο αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων μέχρι το ημίχρονο όμως κάπου εκεί οι Τίμπεργουλβς αποφάσισαν να ανεβάσουν στροφές και πήραν τη νίκη με τον Έντουαρντς να πετυχαίνει 41 πόντους.