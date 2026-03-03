Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η Κ18 του Άρη μετά την περιπέτεια στο Άμπου Ντάμπι

Η αποστολή της ομάδας Κ18 του Άρη παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, μετά από την παραμονή της στο Άμπου Ντάμπι, όπου είχε μεταβεί για τη συμμετοχή της στο NextGen Euroleague.

Μετά την άφιξή της στην Κωνσταντινούπολη, η ομάδα πηγαίνει οδικώς προς τη βάση της, κλείνοντας έτσι μια δύσκολη και αγχωτική περιπέτεια.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα με την επιστροφή της αποστολής, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες, πραγματοποιώντας συνεχείς επαφές με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των αθλητών.

Καθοριστική υπήρξε η συνδρομή της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και των διπλωματικών αρχών, όπως αναφέρει η ομάδα του Άρη.

Ο Έλληνας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη υποδέχθηκε την αποστολή και βοήθησε για τη ναύλωση λεωφορείου, ώστε να ολοκληρωθεί το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού προς τη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, η Euroleague σε συνεργασία με χορηγό εταιρία ανέλαβε τη μετακίνηση μέχρι την Τουρκία, ωστόσο υπήρξε ανησυχία για το πώς θα καλυφθεί η διαδρομή έως την Ελλάδα.

Αν και ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εξέφρασε την πρόθεση να αναλάβει το σχετικό κόστος, τελικά αυτό καλύφθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να μη βαρυνθούν περαιτέρω οι άνθρωποι της ομάδας μετά την ταλαιπωρία που υπέστησαν.