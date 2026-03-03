Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η Κ18 του Άρη μετά την περιπέτεια στο Άμπου Ντάμπι

Μετά την άφιξή της στην Κωνσταντινούπολη, η ομάδα πηγαίνει οδικώς προς τη βάση της, κλείνοντας έτσι μια δύσκολη και αγχωτική περιπέτεια.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα με την επιστροφή της αποστολής, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες, πραγματοποιώντας συνεχείς επαφές με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των αθλητών.
Καθοριστική υπήρξε η συνδρομή της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και των διπλωματικών αρχών, όπως αναφέρει η ομάδα του Άρη.
Ο Έλληνας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη υποδέχθηκε την αποστολή και βοήθησε για τη ναύλωση λεωφορείου, ώστε να ολοκληρωθεί το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού προς τη Θεσσαλονίκη.
Αρχικά, η Euroleague σε συνεργασία με χορηγό εταιρία ανέλαβε τη μετακίνηση μέχρι την Τουρκία, ωστόσο υπήρξε ανησυχία για το πώς θα καλυφθεί η διαδρομή έως την Ελλάδα.
Αν και ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εξέφρασε την πρόθεση να αναλάβει το σχετικό κόστος, τελικά αυτό καλύφθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να μη βαρυνθούν περαιτέρω οι άνθρωποι της ομάδας μετά την ταλαιπωρία που υπέστησαν.