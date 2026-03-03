Euroleague: Αυτά είναι τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι στην regular season

Mακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC αναγκάζονται να μετακομίσουν λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και αυτά είναι τα εντός έδρας παιχνίδια τους που απομένουν στην regular-season.

Στο ΔΣ της Τρίτης (3/3) στη EuroLeague, οι ομάδες μέτοχοι αποφάσισαν πως οι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC θα πρέπει να μετακομίσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέραμε η Μακάμπι θα επιστρέψει στο Βελιγράδι, που αποτέλεσε την έδρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η Χάποελ Τελ-Αβίβ θα γυρίσει στη Σόφια, όπου έδινε τους ευρωπαϊκούς της αγώνες μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα η Ντουμπάι θα φύγει για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν από την Coca-Cola Arena, με την ομάδα του Γκόλεματς να έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα Σεράγεβο ή την Λιθουανία σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Για την ολοκλήρωσε της κανονικής περιόδου απομένουν ακόμα εννιά αγωνιστικές και οι τρεις ομάδες έχουν ακόμη πέντε εντός έδρας παιχνίδια να δώσουν. Αναλυτικά τα εντός έδρας παιχνίδια των Μακάμπι, Ντουμπάι και Χάποελ.

Τα εντός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε, θα οριστεί εκ νέου)

Φενέρμπαχτσε (24/3, 20:00)

Dubai BC (26/3, 21:05)

Αναντολού Εφές (1/4, 22:00)

Βίρτους Μπολόνια (16/4, 21:05)

Τα εντός έδρας της Χάποελ Τελ-Αβίβ

Παρί (Αναβλήθηκε)

Βίρτους Μπολόνια (19/3, 21:05)

Παναθηναϊκός AKTOR (2/4, 21:05)

Φενέρμπαχτσε (7/4, 19:45)

Ολυμπιακός (9/5, 21:05)

Τα εντός έδρας της Ντουμπάι BC