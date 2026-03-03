Σε Σεράγεβο ή Λιθουανία και Σόφια τα ματς του Παναθηναϊκού με Ντουμπάι BC και Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Euroleague αποφάσισε να μετακομίσουν οι Μακάμπι, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει σε Σόφια και Σεράγεβο ή Λιθουανία.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τη διοργανώτρια λίγκα να αποφασίσει να φύγουν από Ισραήλ και Άμπου Ντάμπι οι τρεις ομάδες, που θα μετακομίσουν άμεσα σε Σερβία, Βουλγαρία και Βοσνία.

Ο Παναθηναϊκός μάλιστα έχει στις υπολειπόμενες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας να αντιμετωπίσει τις Ντουμπάι ΒC και Χάποελ Τελ Αβίβ για την 33η και 35η αγωνιστική αντίστοιχα.

Έτσι με τα νέα δεδομένα το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει σε Σεράγεβο ή Λιθουανία και Σόφια για να κοντραριστεί με τις δύο ομάδες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Μακάμπι, όντας από τις λίγες ομάδες που αγωνίστηκε φέτος στο Ισραήλ.