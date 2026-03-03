Ομιλία Βεζυρτζή - Μπουντούρη στους παίκτες για την νέα εποχή στον ΠΑΟΚ

Πριν την απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ που έγινε υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου, ο πρόεδρος της «Ασπρόμαυρης» ΚΑΕ Νίκος Βεζυρτζής και ο GM Νίκος Μπουντούρης μίλησαν στους παίκτες με φόντο τη νέα εποχή της ομάδας και την έλευση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Υπό τις οδηγίες του κόουτς Παντελή Μπούτσκου πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται για την επιστροφή της σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα γεμάτο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής και ο GM Νίκος Μπουντούρης μίλησαν σε όλη την ομάδα, για τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόουτς Μπούτσκο, αλλά και στην μεγάλη προοπτική που δημιουργεί η τριετής συμφωνία με τον Andrea Trinchieri.

Ο Νίκος Χουγκάζ έχοντας ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα μπάσκετ, επέστρεψε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Από αύριο θα τεθεί στη διάθεση του κόουτς Μπούτσκου και θα ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.