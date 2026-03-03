Α1 Γυναικών: Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 5-8)

Η Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τη Β’ Φάση και τα playoffs του πρωταθλήματος για τις θέσεις 1-5 ξεκινούν το Σάββατο 7 Μαρτίου, με τις αναμετρήσεις του Πανσερραϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Κλειστό της Κοιλάδας (7/3) και του Πρωτέα Βούλας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς» (8/3) να ανοίγουν την αυλαία.

Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 5-8) της Α1 Γυναικών είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 07/03/26 17.00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ 08/03/26 13:00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 21/03/26 13.00 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΟΚ ΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (εάν χρειαστεί) 21/03/26 15:00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΝΕΟ) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

3η Αγωνιστική (εάν χρειαστεί)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 24/03/26 17:00 ΔΑΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΑΣ 24/03/26 17:00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

* Η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό ξεκινά στο 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ και η σειρά του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Πρωτέα Βούλας στο 1-1. Οι σειρές κρίνονται στις τρεις νίκες, με τις νικήτριες ομάδες να αγωνίζονται μεταξύ τους για την 5η θέση της Α1 Γυναικών και τις ηττημένες να καταλαμβάνουν την 7η και την 8η θέση, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.