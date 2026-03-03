Οριστικό: Επιστρέφει απο το Άμπου Ντάμπι η Κ18 του Άρη Betsson

Η ΚΑΕ Άρης Betsson με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως η αποστολή της ομάδας Κ18 επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την επιστροφή στην Ελλάδα.

Αίσιο τελός είχε η ταλαιπωρεία της ομάδας μπάσκετ του Άρη κ18, η οποία έλαβε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι. Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» επιστρέφει οριστικά από το Άμπου Ντάμπι με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη, με όλους τους παίκτες ασφαλής.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Α.Σ Άρης:

«Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του ΑΡΗ, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή της ομάδας αυτήν την ώρα ταξιδεύει με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό πώς θα ταξιδέψει από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν (Euroleague, υππυργείο Εξωτερικών, ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι) στο αίσιο τέλος της υπόθεσης και διασφάλισαν την ιδανική διαμονή της αποστολής στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες μέρες.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 επιστρέφει από το Abu Dhabi.

Η αποστολή θα ταξιδέψει άμεσα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη. Μόλις η πτήση προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει γνωστός και ο τρόπος επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε τη Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Abu Dhabi για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής».