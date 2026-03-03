Έδωσε φιλικό με τον Κολοσσό ο Άρης Betsson

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Κολοσσό Ρόδου στο Παλέ έδωσε σήμερα το μεσημέρι ο Άρης Betsson, χωρίς να κρατηθεί σκορ.

Για τους «κιτρινόμαυρους» απουσίαζαν οι διεθνείς με την Ελλάδα Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι αγωνίστηκαν χθες κόντρα στο Μαυροβούνιο, όπως και ο Αμίν Νουά, ο οποίος είχε παίξει δύο παιχνίδια, πρωταγωνιστώντας μάλιστα με την Εθνική Γαλλίας κόντρα στην Ουγγαρία. Επανήλθε κανονικά ο Άρνολντας Κουλμπόκα, ο οποίος είχε μια μικρή ενόχληση στο πόδι την προηγούμενη εβδομάδα. Απών ο Βασίλης Καζαμίας (ενοχλήσεις στο πόδι), ενώ χρησιμοποιήθηκε ο Βασίλης Πουρλίδας (παίζει με διπλό δελτίο στους Μαχητές Πειραματικό στην Elite League).

Από αύριο, Τρίτη, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα έχει ξανά όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με τον Άρη να μπαίνει πλέον πλήρης στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα με το Μαρούσι το προσεχές Σάββατο (7/3, 18:15). Να σημειωθεί πως ο Άρης είχε αιτηθεί αλλαγή της ώρας για το τζάμπολ του συγκεκριμένου αγώνα, αφού συνέπιπτε χρονικά με τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τον Ατρόμητο (17:00). Ωστόσο, το αίτημα για τη μεταφορά του τζάμπολ στις 13:00 δεν έγινε δεκτό από το Μαρούσι και έτσι το παιχνίδι θα γίνει στην προγραμματισμένη του ώρα.