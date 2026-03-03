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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official Community Channels

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official WhatsApp & Viber Channels.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

Τα νέα Official Community Channels από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει τα νέα Official WhatsApp & Viber Channels, έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής της παρουσίας και εξωστρέφειας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε δύο δυναμικά digital communities που φέρνουν την ομάδα πιο κοντά από ποτέ στους φιλάθλους της.

Με την εγγραφή σου και την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων θα λαμβάνεις:

✔ Καθημερινά νέα & επίσημες ανακοινώσεις
✔ Φωτογραφίες και video από την ομάδα
✔ Real-time ενημέρωση αγώνων
✔ Αποκλειστικό περιεχόμενο μόνο για τα μέλη
✔ Polls & quiz για άμεση συμμετοχή
✔ Διαγωνισμούς, δράσεις και events

Εντός και εκτός παρκέ, η εμπειρία του ΠΑΟΚ έρχεται πλέον απευθείας στο κινητό σου.

Τα Official WhatsApp & Viber Channels της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμα και σε περιμένουν.

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WhatsApp Channel 
Viber Channel

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official Community Channels