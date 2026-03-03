Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official Community Channels

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:
Τα νέα Official Community Channels από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει τα νέα Official WhatsApp & Viber Channels, έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής της παρουσίας και εξωστρέφειας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε δύο δυναμικά digital communities που φέρνουν την ομάδα πιο κοντά από ποτέ στους φιλάθλους της.
Με την εγγραφή σου και την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων θα λαμβάνεις:
✔ Καθημερινά νέα & επίσημες ανακοινώσεις
✔ Φωτογραφίες και video από την ομάδα
✔ Real-time ενημέρωση αγώνων
✔ Αποκλειστικό περιεχόμενο μόνο για τα μέλη
✔ Polls & quiz για άμεση συμμετοχή
✔ Διαγωνισμούς, δράσεις και events
Εντός και εκτός παρκέ, η εμπειρία του ΠΑΟΚ έρχεται πλέον απευθείας στο κινητό σου.
Τα Official WhatsApp & Viber Channels της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμα και σε περιμένουν.
Γίνε μέλος τώρα
WhatsApp Channel
Viber Channel