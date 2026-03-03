Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official Community Channels

Έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τα νέα Official WhatsApp & Viber Channels.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

Τα νέα Official Community Channels από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει τα νέα Official WhatsApp & Viber Channels, έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.



Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής της παρουσίας και εξωστρέφειας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε δύο δυναμικά digital communities που φέρνουν την ομάδα πιο κοντά από ποτέ στους φιλάθλους της.



Με την εγγραφή σου και την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων θα λαμβάνεις:



✔ Καθημερινά νέα & επίσημες ανακοινώσεις

✔ Φωτογραφίες και video από την ομάδα

✔ Real-time ενημέρωση αγώνων

✔ Αποκλειστικό περιεχόμενο μόνο για τα μέλη

✔ Polls & quiz για άμεση συμμετοχή

✔ Διαγωνισμούς, δράσεις και events



Εντός και εκτός παρκέ, η εμπειρία του ΠΑΟΚ έρχεται πλέον απευθείας στο κινητό σου.



Τα Official WhatsApp & Viber Channels της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμα και σε περιμένουν.



Γίνε μέλος τώρα

WhatsApp Channel

Viber Channel