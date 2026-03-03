«Λεμπρόν και Χατσιμούρα θα αποχωρήσουν από τους Λέικερς το καλοκαίρι»

Πέρα από τον Λεμπρόν Τζέιμς και ο Ρούι Χατσιμούρα είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι αναμένεται να είναι «καυτό» για τους Λος Άντζελες Λέικερς με μεγάλες αλλαγές εντός και εκτός παρκέ. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς, το οποίο είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με τον Τάιλερ Βατς του «Lake Show Life», ο «Βασιλιάς» θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους «Λιμνανθρώπους», αλλά δεν θα είναι η μόνη μεγάλη αποχώρηση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως και ο Ρούι Χατσιμούρα δεν θα φοράει τη νέα σεζόν τα χρυσά και μωβ.

Τονίζει πως παρόλο που είναι σταθερός στην επίθεση, οι αμυντικές του αδυναμίες είναι μεγάλες και για αυτό πλέον ξεκινάει από τον πάγκο.

Έτσι, φαίνεται πως οι οπαδοί των Λέικερς θα πρέπει να… αποχαιρετήσουν δύο από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.