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Παπαθεοδώρου: «Τα επόμενα μεγάλα βήματα του ΠΑΟΚ & ο Τολιόπουλος που δείχνει τι αξίζει» (vid)

Μπάσκετ
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Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Τα επόμενα μεγάλα βήματα του ΠΑΟΚ & ο Τολιόπουλος που δείχνει τι αξίζει» (vid)