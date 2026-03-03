Ο Γιανγκ αποβλήθηκε πριν καν κάνει ντεμπούτο με τους Ουίζαρντς (vid)

Ο Τρε Γιανγκ δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ωστόσο αποβλήθηκε για πρώτη φορά ως μέλος της νέας του ομάδας.

Ο Τρε Γιανγκ είναι πλέον παίκτης των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ωστόσο δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα. Ο 27χρονος ταλαιπωρείται με ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο και έτσι στηρίζει τους συμπαίκτες του από τον πάγκο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς σηκώθηκε για να διαμαρτυρηθεί μετά από μία αψιμαχία ανάμεσα στους Ουάτκινς και Ίσον. Οι διαιτητές των απέβαλαν και έτσι κατάφερε να αποβληθεί πριν πατήσει για πρώτη φορά παρκέ με την μπλούζα των «Μάγων».

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