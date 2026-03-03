Στην Καβάλα το Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών

Η Καβάλα είναι η περιοχή που θα φιλοξενήσει το Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η περιοχή της Καβάλας είναι αυτή, που θα φιλοξενήσει τη γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών, με το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών να πραγματοποιείται το τριήμερο 27-29 Μαρτίου 2026, ενώ ενδιάμεσα, στις 28 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ο τελικός της Α2 Γυναικών ανάμεσα σε Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πάνθηρες Καβάλας.

Η δράση θα φιλοξενηθεί σε δύο γήπεδα της περιοχής. Συγκεκριμένα, το ανακαινισμένο Κλειστό της Ελευθερούπολης θα υποδεχθεί το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του Αθηναϊκού, του Πρωτέα Βούλας και του Παναθλητικού, ενώ στο Κλειστό «Αλεξάνδρα Δήμογλου» της Καλαμίτσας θα κριθεί η πρώτη κούπα αυτού του τριημέρου, στον τελικό της Α2 Γυναικών.

Η γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών στην περιοχή της Καβάλας επικυρώθηκε με επίσημο τρόπο, μετά τη συνάντηση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελου Λιόλιου, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνου Σβερκούνου, με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού και Απασχόλησης, Στυλιανό Ιγνατιάδη.

Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διεξαγωγή των δύο διοργανώσεων στην περιοχή της Καβάλας, με τη διοργάνωση να αποτελεί προϊόν σύμπραξης της ΕΟΚ με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Δήμο Καβάλας και το Δήμο Παγγαίου, με όλους τους φορείς να αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία για μια ξεχωριστή τριήμερη αγωνιστική γιορτή του Μπάσκετ Γυναικών στο διάστημα 27-29 Μαρτίου, αναδεικνύοντάς το σε ακόμη μια περίσταση στην Ελληνική Περιφέρεια.

Οι αγώνες του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών είναι οι εξής:

Ημιτελικοί (27 Μαρτίου)



Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός (1)

Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός (2)



Τελικός (29 Μαρτίου)



Νικητής 1-Νικητής 2».