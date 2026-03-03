Αναντολού Εφές: Παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Σενιόλ

Ο Ισμαίλ Σενιόλ αποτελεί παρελθόν από την Αναντολού Εφές, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Η Αναντολού Εφές έκανε γνωστό πως ο Ισμαίλ Σενιόλ δεν αποτελεί πλέον τον αθλητικό της διευθυντή, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι, μετά από συζητήσεις με τον Αθλητικό μας Διευθυντή, κ. Ισμαίλ Σενιόλ, αποφασίσαμε από κοινού να τερματίσουμε τη συνεργασία μας.

Εκ μέρους της οικογένειας του Αθλητικού Συλλόγου Αναντολού Εφές, τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στον σύλλογό μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του».