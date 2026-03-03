«Το έχετε κάνει συνήθεια»: Ανακοίνωσε sold-out με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ακόμη ένα sold-out! Μετά το «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3), το «τριφύλλι» θα επιστρέψει στο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει για ακόμα μία φορά τους «πράσινους» οπαδούς στο πλευρό της, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς. Κάτι το οποίο… δεν ξάφνιασε τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια».
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 3, 2026
We’d say we are surprised, but you’ve made this a habit! 🤷🏻♂️
One more game at Telekom Center Athens is officially a FULL house. You simply NEVER STOP showing up! 🙌💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4GsebFFFXw