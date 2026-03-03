Αντετοκούνμπο: «Προσπαθώ να βρω πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του τόνισε πως ακόμα ψάχνει να βρεις το πώς μπορεί να ταιριάξει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς και γνώρισαν την ήττα με 108-81. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο συγκεκριμένο ματς και σε 25 λεπτά είχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 22 ασίστ και 1 μπλοκ.

Μετά την αναμέτρηση, ο «Greek Freak» σε δηλώσεις του ανέφερε πως προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ταιριάξει στα «Ελάφια», ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να βρει ξανά την φόρμα του.

«Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ για έξι εβδομάδες και η δεύτερη φορά που έπαιξε με επαφές ήταν σήμερα. Νιώθω πως όσο πιο πολύ είμαι σε φόρμα, τόσο περισσότερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω πως τώρα, είμαι σε μία κατάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Να βρω το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα» ανέφερε ο Έλληνας σταρ.