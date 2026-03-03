Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλο «διπλό» για τους Σέλτικς κόντρα στους Μπακς

Τέσσερις αναμετρήσεις διεξήχθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) στο ΝΒΑ και σε όλα τα ματς κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Οι Ρόκετς κέρδισαν τους Ουίζαρντς, οι Σέλτικς επικράτησαν ενάντια στους Μπακς, οι Νάγκετς πήραν τη νίκη απέναντι στους Τζαζ και τέλος οι Κλίπερς νίκησαν τους Ουόριορς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ουίζαρντς - Ρόκετς 118-123
Μπακς - Σέλτικς 81-108
Τζαζ - Νάγκετς 125-128
Ουόριορς - Κλίπερς 101-114
Ανατολική περιφέρεια:
1) Πίστονς 45-14
2) Σέλτικς 41-20
3) Νικς 39-22
4) Καβαλίερς 38-24
5) Ράπτορς 35-25
6) Σίξερς 33-27
7) Μάτζικ 31-28
8) Χιτ 32-29
9) Χοκς 31-31
10) Χόρνετς 30-31
11) Μπακς 26-34
12) Μπουλς 25-36
13) Ουίζαρντς 16-44
14) Νετς 15-45
15) Πέισερς 15-46
Δυτική περιφέρεια:
1) Θάντερ 47-15
2) Σπερς 43-17
3) Ρόκετς 38-22
4) Τίμπεργουλβς 38-23
5) Νάγκετς 38-24
6) Λέικερς 36-24
7) Σανς 34-26
8) Ουόριορς 31-30
9) Κλίπερς 29-31
10) Μπλέιζερς 29-33
11) Γκρίζλις 23-36
12) Μάβερικς 21-39
13) Πέλικανς 19-43
14) Τζαζ 18-43
15) Κινγς 14-48