Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλο «διπλό» για τους Σέλτικς κόντρα στους Μπακς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ που διεξήχθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) και την βαθμολογία.

Τέσσερις αναμετρήσεις διεξήχθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) στο ΝΒΑ και σε όλα τα ματς κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Οι Ρόκετς κέρδισαν τους Ουίζαρντς, οι Σέλτικς επικράτησαν ενάντια στους Μπακς, οι Νάγκετς πήραν τη νίκη απέναντι στους Τζαζ και τέλος οι Κλίπερς νίκησαν τους Ουόριορς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ουίζαρντς - Ρόκετς 118-123

Μπακς - Σέλτικς 81-108

Τζαζ - Νάγκετς 125-128

Ουόριορς - Κλίπερς 101-114

Ανατολική περιφέρεια:

1) Πίστονς 45-14

2) Σέλτικς 41-20

3) Νικς 39-22

4) Καβαλίερς 38-24

5) Ράπτορς 35-25

6) Σίξερς 33-27

7) Μάτζικ 31-28

8) Χιτ 32-29

9) Χοκς 31-31

10) Χόρνετς 30-31

11) Μπακς 26-34

12) Μπουλς 25-36

13) Ουίζαρντς 16-44

14) Νετς 15-45

15) Πέισερς 15-46

Δυτική περιφέρεια:

1) Θάντερ 47-15

2) Σπερς 43-17

3) Ρόκετς 38-22

4) Τίμπεργουλβς 38-23

5) Νάγκετς 38-24

6) Λέικερς 36-24

7) Σανς 34-26

8) Ουόριορς 31-30

9) Κλίπερς 29-31

10) Μπλέιζερς 29-33

11) Γκρίζλις 23-36

12) Μάβερικς 21-39

13) Πέλικανς 19-43

14) Τζαζ 18-43

15) Κινγς 14-48