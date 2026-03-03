Οι Νάγκετς απέδρασαν από την έδρα των Τζαζ

Οι Ντένβερ Νάγκετς φλέρταραν με κάζο στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς με clutch βολές στο φινάλε τους χάρισε τη νίκη με 128-125.

Οι Γιούτα Τζαζ αποδείχθηκαν πολύ σκληρό καρύδι για τους «Σβώλους», που δυσκολεύτηκαν αρκετά για να φτάσουν στη νίκη, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ είχε 45 πόντους και 8 ασίστ, με τους δύο παίκτες να σκοράρουν τους 67 από τους 128 πόντους των Νάγκετς!

Για τους μαχητικούς Τζαζ ξεχώρισε ο Κιγιόντε Τζορτζ, με τον νεαρό γκαρντ να πραγματοποιεί συγκινητική εμφάνιση έχοντας 36 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, «κουβαλώντας» τους γηπεδούχους για μεγάλο διάστημα του αγώνα.

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