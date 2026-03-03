Οι Ρόκετς ίδρωσαν αλλά λύγισαν τους Ουίζαρντς

Οι Χιούστον Ρόκετς δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά άλωσαν την έδρα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με 123-118.

Οι Τεξανοί μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Ουίζαρντς να προηγηθούν με 30-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ρόκετς στο δεύτερο δωδεκάλεπτο απάντησαν με επί μέρους 21-34 για να κλείσουν το ημίχρονο στο +9 (51-60).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ρόκετς προηγήθηκαν και με διψήφια διαφορά (80-94), όμως οι Ουίζαρντς αρνήθηκαν να τα παρατήσουν και έκαναν ένα μίνι comeback απειλώντας τους Τεξανούς, που άντεξαν στην πίεση στο φινάλε και πανηγύρισαν τη νίκη.

O Αλπερέν Σενγκούν με 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Ουίζαρντς ξεχώρισε ο Σαρίφ Κούπερ που είχε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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