Ο Γιάννης επέστρεψε με double-double αλλά οι Μπακς γνώρισαν νέα βαριά ήττα

Η επιστροφή του Έλληνα σούπερ σταρ δεν βελτίωσε καθόλου την εικόνα των Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Μπόστον Σέλτικς με το βαρύ 81-108.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο του ματς μετά από 1,5 μήνα, σημείωσε 19 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά συμμετοχής, όμως έμοιαζε απελπιστικά μόνος του.

Oι Σέλτικς μπήκαν από την αρχή της αναμέτρησης ελέγχοντας τον ρυθμό και προηγήθηκαν με 20-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 23-27 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +14 (43-57).

Οι «Κέλτες» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στο +18 (65-83), με τους Μπακς να είναι ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση, γνωρίζοντας ακόμη μια βαριά ήττα.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα «Ελάφια» έπεσαν στο 26-34, γνωρίζοντας τρίτη συνεχόμενη ήττα με μεγάλη διαφορά, με τους Σέλτικς από την άλλη, να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 41-20, παραμένοντας σταθερά στη 2η θέση της Ανατολής.

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