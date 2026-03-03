Επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης για την «μάχη» των Μπακς με τους Σέλτικς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά από περίπου 1.5 μήνα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, για την κρίσιμη αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δηλωθεί επισήμως ως probable στο ιατρικό δελτίο του Μιλγουόκι Mπακς, έχοντας απουσιάσει από τα τελευταία 15 παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του στη δεξιά γάμπα στην αναμέτρηση της 23ης Ιανουαρίου απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Αντετοκούνμπο έχει χάσει συνολικά 29 αγώνες στη φετινή περίοδο λόγω του επαναλαμβανόμενου προβλήματος στη δεξιά γάμπα, ωστόσο στα 30 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μετρά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ, έχοντας καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να επιστρέψει στη δράση εντός της τρέχουσας σεζόν.