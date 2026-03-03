Αταμάν: «Το τουρκικό μπάσκετ βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης»

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νέα νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας, τόνισε ότι πλέον το τουρκικό μπάσκετ βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, βάζοντας ως στόχο ένα μετάλλιο το 2027.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαίρω τα παιδιά. Η εθνική μας ομάδα εκπροσωπεί πραγματικά την Τουρκία με τον καλύτερο τρόπο. Νικήσαμε τη Σερβία, τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής παράδοσης στο μπάσκετ, δύο φορές σε τρεις ημέρες, κάτι που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Σήμερα, μας αντιμετώπισαν με μια πιο ενισχυμένη ομάδα. Ο Αβράμοβιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και ανέθεσαν στον Ντάνγκουμιτς να μαρκάρει τον Μπιμπέροβιτς.



Παρά την σκληρή άμυνα, καταφέραμε να σκοράρουμε 94 πόντους. Κάναμε εξαιρετική δουλειά, ειδικά με την πίεση του Χαζέρ στην άμυνα. Χρησιμοποιήσαμε καλά τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Σερτάτς Σανλί κάτω από το καλάθι. Ήταν μια πολύτιμη νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία.



Το τουρκικό μπάσκετ βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης. Ελπίζουμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε κερδίσει τέσσερις στις τέσσερις αναμετρήσεις και έχουμε ακόμα αγώνες μπροστά μας. Όταν συμμετάσχουμε στο τουρνουά, θα παλέψουμε για ένα μετάλλιο. Πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό.



Ευχαριστώ όλους τους παίκτες που ήρθαν εδώ, κάνοντας θυσίες. Φυσικά, ειδικά τον Μπιμπέροβιτς, που ήταν εδώ παρά τον τραυματισμό του. Όσμαν, Σανλί, Μπιτίμ…Τους ευχαριστώ όλους. Οι χώρες δυσκολεύονται να βρουν παίκτες για αυτούς τους αγώνες. Ο προπονητής της Σερβίας παραπονέθηκε για αυτό το θέμα. Οι Τούρκοι παίκτες και εγώ είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Ερχόμαστε εδώ με μεγάλο ενθουσιασμό. Ας είναι αυτή η νίκη ένα δώρο για τον τουρκικό λαό».