Ζάκελι: «Πιο συγκεντρωμένη στην επίθεση η Ελλάδα»

Ο Αντρέι Ζάκελι έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για το διπλό στην Ποντγκόριτσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Μαυροβουνίου:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, σήμερα ήταν πολύ πιο επιθετικοί και συγκεντρωμένοι στην επίθεση. Εμείς αρχίσαμε καλά, με ενέργεια και συγκέντρωση, αλλά δυστυχώς μείναμε χωρίς δύο παίκτες λόγω των τραυματισμών των Νίνταμ και Πόποβιτς. Βρήκαμε κάποιες λύσεις, πλησιάσαμε, αλλά στην τελευταία περίοδο δεν είχαμε πολλή ενέργεια.

Οι παίκτες μου πραγματικά πάλεψαν, έδειξαν χαρακτήρα και παρά την έλλειψη ποιότητας σε σχέση με τον αντίπαλο έδειξαν πως έχουν μαχητικότητα και ομαδικό πνεύμα».

Από τη μεριά του, ο Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Είχαμε πολύ καλή προσέγγιση και στα δύο παιχνίδια, δώσαμε όλοι το μέγιστο και είμαι περήφανος για όλα τα παιδιά. Δείξαμε σε αυτό το παράθυρο πως μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε πολύ καλές ομάδες».