Σπανούλης: «Όλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές...»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το σπουδαίο διπλό της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο στάθηκε στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τη νίκη της Εθνικής: «Δείξαμε χαρακτήρα, αυτό είναι πιο σημαντικό και από το να παίρναμε δύο νίκες. Δείξαμε προσωπικότητα. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν ήταν εύκολο να το κάνουμε, είχαμε μια άλλη ομάδα σήμερα».

Για αυτά που άλλαξε η Ελλάδα: «Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όσο έλειπα και εγώ. Όμως, στο πρώτο ματς ήμασταν ανυπόμονοι και ασύνδετοι, κάναμε λάθη και στην άμυνα. Κάναμε τις αλλαγές μας. Δείξαμε βίντεο, προπονηθήκαμε και τα παιδιά κατάλαβαν την ένταση και τον τρόπο που έπρεπε να παίξουμε. Γυρίσαμε τη μπάλα, βρήκαμε τον ελεύθερο παίκτη και τα καταφέραμε».

Για τη βαθμολογία και τη συνέχεια στα «παράθυρα»: «Η σημερινή νίκη ήταν πολύ σημαντική, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Μένουν δύο παιχνίδια σε αυτόν τον Όμιλο. Θέλουμε να είμαστε υγιείς και τα παιδιά να έχουν ρυθμό. Καλή επιτυχία στις ομάδες τους και θα δούμε τι θα γίνει τότε».

Για το πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ εν καιρώ πολέμου: «Πιστεύω ότι πάνω από όλα έχει σημασία η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ωραία όσα γίνονται. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρεθεί η ειρήνη. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εύχομαι να βρεθεί λύση».

Για τους Έλληνες στις εξέδρες: «Είναι το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Ακούγονταν πιο πολύ, ενώ ήταν λιγότεροι. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».

Έπειτα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε συνέντευξη Τύπου:

«Είχαμε ένα συνολικά εξαιρετικό παιχνίδι. Τα παιδιά αντέδρασαν μετά την κακή εμφάνιση που κάναμε στην Αθήνα. Σήμερα ήμασταν εξαιρετική σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε αποστάσεις, μοιράσαμε σωστά την μπάλα και βελτιωθήκαμε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό έθνος έχει χαρακτήρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες και είμαι περήφανος για τα παιδιά. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε μετά την ήττα, έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια μπροστά μας. Πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να απολαύσουμε αυτή τη νίκη. Θέλω να είναι τα παιδιά υγιή, να παίζουν στις ομάδες τους και τους περιμένουμε στο επόμενο παράθυρο. Το Μαυροβούνιο μάς εξέπληξε στο πρώτο ματς με τη σκληράδα και την ένταση που έβγαλαν, υποτιμήσαμε το παιχνίδι και είδαμε ότι όλοι μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ. Είδαμε βίντεο, όλα τα παιδιά έκαναν ένα βήμα μπροστά και σήμερα δείξαμε τη δυναμική μας και πόσο καλή ομάδα είμαστε».