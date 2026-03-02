Επίσημα τέλος ο Φορμπς από τον Άρη Betsson

Λύση συνεργασίας μεταξύ Φορμπς και Άρη Betsson

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Μπριν Φορμπς. Νωρίτερα στη σεζόν οι κιτρινόμαυροι είχαν θέσει εκτός ομάδας τον Αμερικανό, μαζί με τους Γκιουζέλη και Ίνοχ, οι οποίοι αποτέλεσαν ήδη, το προηγούμενο διάστημα παρελθόν και σήμερα, Δευτέρα, ήρθε και η σειρά του έμπειρου καλαθοσφαιριστή.



Αναλυτικά:

« Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bryn Forbes. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του

#ArisBetssonBC #ArisFamily

ARIS Betsson BC announces the termination of Brynb Forbes’ contract. We thank Bryn for his contribution to the team and wish him all the best for the rest of his career.»