Πήρε το ντέρμπι με τον Πρωτέα Βούλας η ΝΕ Μεγαρίδας

Οι γηπεδούχοι έφτασαν τις έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια και με 14-8 παραμένουν σε τροχιά τετράδας. Οι φιλοξενούμενοι είδαν το αήττητο πέντε αγώνων να τερματίζεται, ωστόσο με 16-7 παραμένουν στην τρίτη θέση της κατάταξης.
ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας 89-78
Διαιτητές: Μαρινάκης-Τεφτίκης-Βαγγάλης (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 25-22, 43-38, 63-55, 89-78
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 12 (3), Παπαγεωργίου 12 (3), Γκρέκας 2, Παναγιωτόπουλος 5 (1), Σωτηρίου 19, Πόζογλου 18 (4), Καλιανιώτης 14, Κολοφώτης, Ροζάκης 3, Πέργουλης 4
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15 (3), Ρις 19, Κουφόπουλος 7, Κόης 13 (2), Δέλγας 10 (2), Πετανίδης 9 (3), Μπέλη, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 3 (1)
Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Δάφνη-Αιγάλεω 95-87
Σοφάδες-Vikos Φalcons 81-82
Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm 88-80
Ψυχικό-Evertech Παπάγου 58-61
Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77
Δευτέρα 2 Μαρτίου
ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας 89-78
Ρεπό: ΑΓΕΧ
Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)
Σάββατο 7 Μαρτίου
17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)
17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό