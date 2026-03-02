Πήρε το ντέρμπι με τον Πρωτέα Βούλας η ΝΕ Μεγαρίδας

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της Elite League, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 89-78.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν τις έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια και με 14-8 παραμένουν σε τροχιά τετράδας. Οι φιλοξενούμενοι είδαν το αήττητο πέντε αγώνων να τερματίζεται, ωστόσο με 16-7 παραμένουν στην τρίτη θέση της κατάταξης.

ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας 89-78

Διαιτητές: Μαρινάκης-Τεφτίκης-Βαγγάλης (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 25-22, 43-38, 63-55, 89-78

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας, Δενδρινός 12 (3), Παπαγεωργίου 12 (3), Γκρέκας 2, Παναγιωτόπουλος 5 (1), Σωτηρίου 19, Πόζογλου 18 (4), Καλιανιώτης 14, Κολοφώτης, Ροζάκης 3, Πέργουλης 4

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 15 (3), Ρις 19, Κουφόπουλος 7, Κόης 13 (2), Δέλγας 10 (2), Πετανίδης 9 (3), Μπέλη, Αδαμόπουλος, Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 3 (1)

Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Αιγάλεω 95-87

Σοφάδες-Vikos Φalcons 81-82

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm 88-80

Ψυχικό-Evertech Παπάγου 58-61

Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77

Δευτέρα 2 Μαρτίου

ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας 89-78

Ρεπό: ΑΓΕΧ

Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό