Ολοταχώς για συμφωνία ΠΑΟΚ - Τρινκιέρι!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία σπουδαία κίνηση για τον πάγκο του, ευρισκόμενος μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Το απόλυτο colpo grosso με τον Αντρέα Τρινκιέρι είναι έτοιμος να κάνει ο ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και οριστικές εξελίξεις αναμένονται ακόμη και μέσα στη μέρα (2/3).

Όπως ενημερωθήκατε νωρίτερα από το SDNA, μετά την λύση της συνεργασίας με τον Γιούρι Ζντοβτς, ο Ιταλός τεχνικός ήταν ο διακαής πόθος της ασπρόμαυρης διοίκησης και όλα δείχνουν πως θα οδηγηθούν σε οριστικό deal.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω κίνηση θα επισημοποιηθεί ουσιαστικά από το καλοκαίρι, καθώς μέχρι τότε χρέη πρώτου προπονητή θα αναλάβει ο Παντελής Μπούτσκος.

Μέσα σε αυτό το διάστημα όμως, ο Τρινκιέρι θα αξιολογήσει σε βάθος το υπάρχων ρόστερ, αλλά το πιο σημαντικό, ότι θα εισηγηθεί τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην ομάδα, με στόχο του χρόνου αυτή να ανέβει πολλά level.