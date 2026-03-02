«Έτοιμος να επιστρέψει ο Τέιτουμ»

Ο Τζέισον Τέιτουμ είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ απέναντι στους Μάβερικς (06/03), σύμφωνα με τον insider του ΝΒΑ, Μπίλι Σίμονς.

Ο Αμερικανός αστέρας των Σέλτικς είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από πολύμηνη αποχή λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον αχίλλειο τένοντα, την περασμένη σεζόν, στον πρώτο γύρο των Play Off.

Ο ειδικός σε θέματα του ΝΒΑ και insider, Μπίλι Σίμονς, δήλωσε:

«Για τον Τέιτουμ, η επιστροφή του νιώθω ότι θα είναι την Παρασκευή εναντίον του Ντάλας. Όλα τα σημάδια δείχνουν προς την Παρασκευή».

Για τους Σέλτικς ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στους Μπακς και στην συνέχεια έχουν δύο συνεχόμενα εντός έδρας, πρώτα με αντίπαλο τους Χόρνετς και στην συνέχεια απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς.

Η αρχική εκτίμηση για την επιστροφή του «JT» ήταν η 1η του Μάρτη, ωστόσο οι φίλοι των Σέλτικς θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμη.

Η ομάδα της Βοστώνης παρά την απουσία του superstar τους την φετινή χρονιά, βρίσκονται στην δεύτερη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 40-20.