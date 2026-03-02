Αναβλήθηκε και το Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ

Αναβλήθηκε και αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30η αγωνιστική της Euroleague μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο και ο εμφύλιος των δύο ομάδων του Ισραήλ αναβλήθηκε μετά και το ματς της Χάποελ με την Παρί, που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη (3/3).

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε γνωστή την απόφαση της Euroleague, με τις ισραηλινές ομάδες να μετακομίζουν ήδη και τη Χάποελ να πηγαίνει στη Σόφια μέσω Αθήνας. Στο Βελιγράδι η Μακάμπι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ:

«Αγαπητοί Οπαδοί και Υποστηρικτές,

Αυτή τη στιγμή, λάβαμε επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα ότι το ντέρμπι που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη Πέμπτη έχει αναβληθεί λόγω των γεγονότων που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς την Αθήνα και, υπό το φως της ανακοίνωσης της Ευρωλίγκας, θα συνεχίσει από εκεί προς τη Σόφια, όπου θα αποκατασταθεί ένα πλήρες λειτουργικό πλαίσιο για να παρέχει στην ομάδα την απαραίτητη υποστήριξη και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της.

Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.

Να προσέχετε τον εαυτό σας».