Α1 Γυναικών: Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs

Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 1-4) της Α1 Γυναικών είναι το εξής:
1η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|07/03/26
|13.00
|ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|07/03/26
|13:30
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
2η Αγωνιστική
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|21/03/26
|14.00
|ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
|21/03/26
|17:00
|ΣΕΦ (ΑΙΘΟΥΣΑ 5)
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
3η Αγωνιστική (εάν χρειαστεί)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|24/03/26
|17:00
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
|24/03/26
|18:30
|ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4ηΑγωνιστική (εάν χρειαστεί)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|02/04/26
|14.00
|ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
|ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
|02/04/26
|19:00
|ΣΕΦ (ΑΙΘΟΥΣΑ 5)
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
5ηΑγωνιστική (εάν χρειαστεί)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|05/04/26
|14:30
|ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|05/04/26
|17:00
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
|ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
* Οι σειρές ξεκινούν στο 2-0 για Αθηναϊκό Qualco και Παναθηναϊκό, καθώς μεταφέρονται οι νίκες από την κανονική περίοδο. Οι σειρές κρίνονται στις 4 νίκες.