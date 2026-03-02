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Χρόνος ανάγνωσης 2’

Α1 Γυναικών: Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs

Μπάσκετ
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Η Α1 Γυναικών συνεχίζεται με τη Β’ Φάση και τα playoffs του πρωταθλήματος ξεκινούν το Σάββατο 7 Μαρτίου, με τις αναμετρήσεις του Αθηναϊκού Qualco με τον Παναθλητικό στο Κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς» και του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs (θέσεις 1-4) της Α1 Γυναικών είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
07/03/26 13.00 ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
07/03/26 13:30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

2η Αγωνιστική

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
21/03/26 14.00 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
21/03/26 17:00 ΣΕΦ (ΑΙΘΟΥΣΑ 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

3η Αγωνιστική (εάν χρειαστεί)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
24/03/26 17:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
24/03/26 18:30 ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4ηΑγωνιστική (εάν χρειαστεί)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
02/04/26 14.00 ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
02/04/26 19:00 ΣΕΦ (ΑΙΘΟΥΣΑ 5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

5ηΑγωνιστική (εάν χρειαστεί)

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
05/04/26 14:30 ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
05/04/26 17:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

* Οι σειρές ξεκινούν στο 2-0 για Αθηναϊκό Qualco και Παναθηναϊκό, καθώς μεταφέρονται οι νίκες από την κανονική περίοδο. Οι σειρές κρίνονται στις 4 νίκες.

Α1 Γυναικών: Το πρόγραμμα της Β’ Φάσης στα playoffs