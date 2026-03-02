Euroleague: ΜVP του Φεβρουαρίου o ΜακΚίνλεϊ Ράιτ

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ της Dubai BC αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Φεβρουάριο στη EuroLeague.

O MακΚίνλεϊ Ράιτ πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις με την Ντουμπάι BC και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Φεβρουάριο στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ το διάστημα μέτρησε 14 πόντους, 5.5 ασίστ και 18.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μόνο σε θετικά αποτελέσματα αυτό το διάστημα.