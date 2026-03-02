Euroleague: ΜVP του Φεβρουαρίου o ΜακΚίνλεϊ Ράιτ

O MακΚίνλεϊ Ράιτ πραγματοποίησε φοβερές εμφανίσεις με την Ντουμπάι BC και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Φεβρουάριο στη EuroLeague.
Ο Αμερικανός γκαρντ το διάστημα μέτρησε 14 πόντους, 5.5 ασίστ και 18.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μόνο σε θετικά αποτελέσματα αυτό το διάστημα.
The February MVP honors go to @kin_wright25! 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) March 2, 2026
Outstanding month for @dubaibasket playmaker! 👏
MVP Of The Month I @Moto pic.twitter.com/4WaDg75ygd