Η Euroleague διέκοψε τη συνεργασία της με τη FEDCOM Media

Η EuroLeague ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τη FEDCOM Media, συνεπώς οι αγώνες της διοργάνωσης στη Γαλλία δεν θα μεταδίδονται πλέον από το SKWEEK, αλλά από τη Euroleague TV.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με την FEDCOM Media, όσον αφορά τα δικαιώματα μετάδοσης που παραχωρήθηκαν στην εταιρεία το 2022 για τη Γαλλία, το Μονακό και τις περιοχές DOM-TOM-CROM. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συνεργασίας, βάσει της οποίας η FEDCOM Media μετέδιδε τους αγώνες της Euroleague Basketball μέσω της πλατφόρμας αθλητικής ροής SKWEEK. Η Euroleague Basketball αναγκάστηκε να λάβει αυτήν την απόφαση μετά την επανειλημμένη μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας από την FEDCOM Media.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, η SKWEEK, η οποία μετέδιδε αγώνες της Euroleague και του BKT EuroCup στις προαναφερθείσες περιοχές, θα σταματήσει τη μετάδοση των αγώνων της Euroleague Basketball από τις 5 Μαρτίου, συμπίπτοντας με τον 30ό γύρο της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Για να διασφαλιστεί ότι οι Γάλλοι οπαδοί θα συνεχίσουν να έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση στη συναρπαστική δράση του μπάσκετ της EuroLeague και του EuroCup, η Euroleague Basketball είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επαναλειτουργία της επίσημης πλατφόρμας OTT, EuroLeague.TV, στη Γαλλία, το Μονακό και τις περιοχές DOM-TOM-CROM. Αυτή η κίνηση παρέχει στους οπαδούς άμεση πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια της EuroLeague και του BKT EuroCup, καθώς και αποκλειστικό περιεχόμενο, λειτουργίες on-demand και βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Οι υπάρχοντες συνδρομητές του SKWEEK θα έχουν πλήρως τις τρέχουσες συνδρομές τους στο EuroLeague.TV, εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα.

Οι συνδρομητές του ετήσιου πάσου SKWEEK θα διατηρήσουν πλήρη πρόσβαση στην τρέχουσα συνδρομή τους έως τις 30 Μαΐου 2026. Επιπλέον, θα επωφεληθούν από μια αποκλειστική έκπτωση 15% στην ετήσια ανανέωσή τους.

Οι μηνιαίοι συνδρομητές του SKWEEK θα λάβουν 30 ημέρες πρόσβασης στο EuroLeague.TV, τιμώντας την υπάρχουσα συνδρομή τους. Για το υπόλοιπο της σεζόν, θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ειδικά προσαρμοσμένες προσφορές, όπως μηνιαίες κάρτες, πακέτα Crunch Time, πρόσβαση στο Final Four και άλλες ευέλικτες επιλογές.

Όλοι οι Γάλλοι οπαδοί του μπάσκετ θα μπορούν να βιώσουν τα καλύτερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα πακέτων συνδρομής. Η πλατφόρμα θα προσφέρει ζωντανά και on-demand παιχνίδια, μαζί με μια εκτεταμένη επιλογή premium και αποκλειστικού περιεχομένου.

Εκτός από το EuroLeague.TV, το γαλλικό κοινό μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει επιλεγμένους αγώνες της EuroLeague στην αλυσίδα L’Équipe»